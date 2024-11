Csúnyán belekötöttek Radics Gigibe

Örömmel jelentette be Radics Gigi az Instagram-oldalán, hogy megtisztelő felkérést kapott a Disney-től a stúdió legújabb, egész estés mesefilmje kapcsán.

Nem mindenki örült Radics Gigi bejelentésének (Fotó: Vendel Lajos / Nógrád Megyei Hírlap)

„Épphogy csak hazaértünk a kislányommal és a családommal a párizsi Disneylandből, máris egy újabb Disney-élményemet oszthatom meg veletek. Engem kértek fel a VAIANA 2. végefőcímdalának feléneklésére! Ezúttal is nagy öröm számomra, hogy hozzájárulhatok a legújabb Disney-mese magyarországi sikeréhez. A dalt már november 15-től meghallgathatjátok a Disney VEVO magyar csatornáján, a filmet pedig november 28-tól láthatjátok a mozikban!”

– írta Radics Gigi, akibe egy hozzászóló kötött bele.

„Elég szomorú, hogy egy olyan celebet kérnek fel és az el is vállalja, akinek semmi köze az egész szinkronhoz és a több hónapnyi kemény munkához, amit az eredeti szinkronszínész beletett. Ennyi erővel akár ő is elénekelhetné, biztosan elég jól, ha már ő csinálja ennek a mesének a 2. részét (is)”

– írta egy kommentelő, akinek Gigi nyugodtan és szépen válaszolt.

„Pontosan tudom, milyen kemény munka a szinkron egy egész estés moziban, a végefőcímdalt énekelni viszont egy másik feladat és nagy megtiszteltetés, nem kisebbíti a szinkronszínészek munkáját. Ha valaki, én nagyon tisztelem ezt, ezért is vagyok hálás, hogy hozzátehetek a mese népszerűsítéséhez. Két külön dologról van szó. Nagyon remélem, hogy tetszeni fog a Vaiana második része is!”

– írta az énekesnő.

Azt pedig csak mi jegyezzük meg, hogy milyen szerényen reagált Radics Gigi! Úgy tudjuk, a Disney stúdió elképesztően szigorú a szinkronok és az énekhangok tekintetében is. Minden egyes nyelv esetén, melyre leszinkronizálják az adott művet, külön meghallgatást tart az egyes szerepekre és végefőcímdalokra az amerikai stúdió. Az adott országból, így Magyarországról is az Egyesült Államokba elküldött hangok közül kint választják ki az adott változat munkatársait. Ami a végefőcímdalokat illeti, azokhoz pedig alapvetően sztárokat választanak még Amerikában is! Elég csak A Szépség és a Szörnyeteg kapcsán Céline Dionra és Peabo Brysonra, Az oroszlánkirálynál Elton Johnra vagy a Tarzannál Phil Collinsra gondolni!