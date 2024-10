Így valósította meg az álmát a magyar pilótanő!

Eredetileg teljesen más szakmát sajátított el, de végül megtalálta az igazi útját Simon-Pintér Evelin, aki egy éve dolgozik személyszállító repülőgép-pilótanőként.

A pilótanő eleinte HR-esként dolgozott - Fotó: Archív

"Alapvetően közgazdász vagyok HR szakirányon, évekig dolgoztam is ezen a területen. Egy idő után azonban elkezdtem azt érezni, hogy ez az irodai lét nem ad elég ingert és felelősséget, és – ha lehet így mondani – unatkoztam. Az utazás viszont mindig is vonzott. A nagyszüleimmel elég sokat repültem, ők tanítottak arra, hogyan tiszteljem a személyzetet és magát a repülős utazás körülményeit. Így, amikor az öcsém talált egy reptérlátogatásról szóló programot, örömmel mentem el vele. Ott éreztem először azt, hogy a reptéren, a repülők között vagyok otthon. Elkezdtem azon agyalni, hogyan tudnék elhelyezkedni ezen a pályán, milyen pozíciók jöhetnek szóba, és milyen teendők szükségesek ehhez. Azt hittem, hogy pilótának lenni egy megugorhatatlan léc" – kezdte a hot! magazinnak Evelin.

"Ettől fogva mégis folyamatosan bújtam az internetet, utánajártam a repülés fizikájának, és rengeteg videót néztem meg a témával kapcsolatban. Az egész beszippantott, egyre többet akartam tanulni erről. Néhány hónapig győzködtem magamat, mire eljutottam arra az elhatározásra, hogy pilóta leszek."

Első látásra nagyon bonyolult szerkezetnek tűnhet, de megtanulható a kezelése - Fotó: Mehmet Cetin / saját

A képzés óriási személyiség­fejlődést is adott a pilótanőnek

A pilótaképzés elvégzésének több módja is van, de végül mindegyik verzióval ugyanoda juthat el az ember.

"Én egy egyetemi levelező tagozatos posztgraduális képzést választottam a Budapesti Műszaki Egyetemen. Ezenkívül létezik nappali tagozatos alapképzés is, valamint modulonként is el lehet végezni a képzést. Elképesztően izgalmas volt számomra az egész képzés, ráadásul úgy éreztem, hogy a képzés óriási személyiségfejlődést is adott" – folytatta a pilótanő.

"Mindennel együtt nekem három és fél év volt a képzés, de ebben a szakmában szerintem nincs olyan, hogy valaki már mindent tud. Itt tényleg mindig lehet újat tanulni."