Lazacspermával kezelteti arcát Jennifer Aniston: mutatjuk az eredményt

A lazacsperma arckezelés a legkeresettebb bőrápolási eljárások közé tartozik Hollywoodban és már azon túl is. Ez részben olyan sztároknak köszönhető, mint Jennifer Aniston, aki tavaly egy interjúban osztotta meg tapasztalatait a furcsa hangzású szolgáltatásról - írja a Life.

Jennifer Aniston korábban úgy nyilatkozott, hogy szinte bármit kipróbál egy alkalommal, ha az a fiatalosabb megjelenés ígéretével kecsegtet. Ilyen a lazacspermás arckezelés is. Lássuk, mit is jelent ez!

Mi az a lazacspermás arckezelés, amit Jennifer Aniston is kipróbált?

Ez az új szépségápolási trend a Rejuran nevű összetevő körül forog, amely a lazac DNS-éből származó polidezoxiribonukleotidok (PDRN) erejét használja fel, hogy „segítsen a bőr textúráján, hidratálálja és ragyogóvá tegye ezt” – mondta el Dendy Engelman, bőrgyógyász a Page Six Style-nak. „A DNS-t felbontják – vagyis kis részecskékre törik – és ez az, amit az arcra kenünk” – tette hozzá. „Miért lazac? Mert a DNS-ük 97 százalékban azonos a humán DNS-sel” – magyarázta a szakember.

Nem csak Jennifer Aniston próbálta ki ezt az egyedi kezelést. Kim Kardashian is kísérletezett vele: a The Kardashians egyik epizódjában elárulta, hogy lazacspermát injektáltak az arcába. Kiderült, Kim lehet, hogy Dél-Koreában vette igénybe a kezelést, ahol annak már egy évtizedes hagyománya van. Ott a lazacból származó polinukleotidokat valóban injekció formájában adják be a bőrbe, hasonlóan a töltőanyagokhoz.

Mik a polinukleotidok előnyei?

„Nagyszerű, mert segít a bőr gyorsabb gyógyulásában a beavatkozás után, és megadja azt a üvegbőr megjelenést, amire mindenki vágyik” – mondta Engelman

Meddig tart a hatás, és hány kezelésre van szükség az eredményekhez?

Engelman az optimális eredményeléréséhez három kezelést ajánl, két kezelés között pedig négy hét szünetet kell tartani. Ezt éves karbantartó kezelések követnek. A páciensek három-öt nappal a kezelések után már észlelhetnek apróbb változásokat, de nagyobb változás nagyjából egy hét után várható. Tehát ha nagy esemény közeleg, érdemes körülbelül hét nappal előre ütemezni a kezelést.