Ennyi volt: Jákob Zoli számára véget ért, nincs tovább

Jákob Zolit több dologról is ismerhetjük, hiszen ő Magyarország egyik leggazdagabb embere, ő volt a TV2-n A Nagy Ő, illetve neki van az országban az egyik legnagyobb követőtábora is – de olyanok is bőven akadnak, akiknek egyből a jótékonyság jut az eszükbe, ha rá gondolnak, mivel rengeteget segít a rászorulóknak.

Jákob Zoli / Fotó: Szabolcs László

Jákob Zoltán nemrég elhagyta az országot, ugyanis Londonba ment a szépségkiállításra. Videót is rakott ki az első élményekről, örömmel újságolta el, hogy a szobája ablakából látja a britek ikonikus kétemeletes buszcsodáit, illetve egy helyi pubba is betért, majd elfogyasztott egy különleges, "füstölgő" italt.

Úgy tűnik, hogy ennyi volt: sajnos véget ért Jákob Zoli kiruccanása, eddig tartott a londoni kaland, ami alatt még élethű dinoszauruszokat is látott.

Nem volt éppenséggel jó idő, amíg Londonban tartózkodott az üzletember, de ez egyáltalán nem gátolta meg őt abban, hogy felfedezze a várost, hiszen még a helyi finomságot, a fish 'n' chipset is megkóstolta, és a videója alapján rengeteg emlékkel, jó élménnyel gazdagodott az Egyesült Királyság fővárosában.

Itt lehet megtekinteni Jákob Zoli videós beszámolóját a londoni kalandról: