"A cumi az én számban van" - Hosszú Katinka szívmelengetően vicces családi fotót rakott ki

Minden idők egyik legeredményesebb magyar sportolója, Hosszú Katinka újabb poszttal jelentkezett a közösségi oldalán. A világklasszis úszónő egy nagyon cuki családi képet rakott ki, amihez olyan szöveget mellékelt, amivel a visszajelzősek alapján nagyon sokan tudtak azonosulni – főleg azok, akiknek szintén van gyerekük.

Hosszú Katinka / Fotó: Metropol

Hosszú Katinka a képen a kislányával látható, viszont van egy apró "furcsaság", ami első ránézésre talán fel sem tűnik az embernek: a cumi nem a gyermek száján van, hanem az olimpikonéban.

A legjobb dolog a világon ❤️ és igen, a cumi az én számban van 🤣

– írta Hosszú Katinka a poszthoz.

Több kommentelő is írta, hogy emiatt az apróság miatt nagyon szívmelengető és vicces lett Hosszú Katinka fotója, sőt, olyan ember is akadt, aki megosztotta, hogy ő még a bilire is ráült felnőttként, hogy megmutassa a gyermekének, hogyan kell csinálni – hiszen a picik általában utánozzák a felnőtteket.

Itt lehet megtekinteni Hosszú Katinka családi képét: