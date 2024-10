Házasság első látásra: így szexizett az exfeleség a kalózhajón

Mint arról a Metropol többször is beszámolt, a TV2-n tavasszal nagy sikerrel futott Házasság első látásra című realitynek köszönheti barátságát Gyöngyi és Nelli, Csabi exe és János volt felesége. A két barátnő a műsor felvételét követően több közös külföldi utazáson is részt vett, legutóbb Tunéziából tértek haza sok szép emlékkel. Élvezték a tengert, a napsütést, az Atlasz hegységet, az El dzsemben található amfiteátrumot, a tevegelést és a dzsip túrát, no meg a 4 csillagos hotelt. Gyöngyi a hétvégén újabb élményről rántotta le a leplet az Instagram-oldalán: kalózhajós programon is részt vett a Földközi-tengeren!

Csabi új szerelmével, exe, Gyöngyi pedig János volt feleségével, Nellivel utazgat nyaralni (Fotó: tv2)

Csabi exe a rafinált szabású, szexi fekete fürdőruhájához szokatlan formavilágú, ám színben passzoló hosszú, szűk szoknyát húzott, amivel garantált feltűnést keltett a turisták körében népszerű vízi járművön.

Mutatjuk is a képeket!