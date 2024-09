Tolvai Reni csak a hajával takarta el szexi idomait - Fotó

Elképesztő produkciókkal áll ki a Sztárban Sztár All Stars színpadára Tolvai Reni. Az énekesnő idén volt már többek közt Lara Fabien és Billie Ellish is, a múlthéten pedig Doja Cat bőrébe bújt egy fülledt hangulatú dal erejéit.

Fotó: Mate Krisztian

Mint azt már a televízió nézői megszokhatták Renitől, nemcsak az énekhangja, de a megjelenése is extravagáns. Így amikor Doja Catként állt színpadra azt teljesen átszellemülve, hozzá illő szerelésben tette. Földig érő platina szőke hajjal és alig valamicskét takaró, inkább csak hajkötegnek tűnő ruhában rázta magát. A szerelés pedig annyira bejött Reninek, hogy még ma is ezzel reklámozta be, hogy szombat este folytatja a harcot a Sztárban Sztár All Stars műsorában. Mindezt ráadásul úgy tette, hogy kivillantotta barack popsiját a különleges jelmez alól.