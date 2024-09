Szívmelengető dolog derült ki Harry herceg és a gyermekei viszonyáról

Harry herceg és a királyi család viszonya óvatosan fogalmazva is elég hűvös. Ez azonban azt is eredményezte a tékozló hercegben, hogy a szűk családját óvó féltéssel szereti, és nagyon szoros viszonyt ápol mind a feleségével, Meghan Markle-lel, mind a két kisgyermekével Archie-val és Lilibeth-szel. A herceg nemrég töltötte be a negyvenet, és úgy tűnik, szentimentálissá vált, ugyanis egy eseményen lebuktatta magát.

Harry herceg odaadó édesapa és férj (Fotó: Anadolu via AFP / AFP)

Harry vendégelőadóként vett részt a 2024-es Clinton Global Initiave eseményen, a beszéde mellett azonban egy érdekes dolog szúrt szemet az újságíróknak:

amikor a herceg a telefonjáért nyúlt, lebukott: a mobilja háttérképének ugyanis nem a felesége, hanem a két kisgyermeke fotóját használja. Így minden alkalommal, amikor ránéz a telefonjára Harry herceg, a kisfia és a kislánya mosolyog rá.

Ráadásul a rendezvényre egyéb elfoglaltságai miatt nem tudta a felesége elkísérni, azonban egy kollégája szerint Harry a beszéde után egyből hívta élete párját.

A színfalak mögött egyből Meghant hívta. Azt hiszem ennél édesebb dolgot nem láttam aznap. Nem csak rajtunk akart segíteni, hogy jól érezzük magunkat, hanem a családját is felhívta, hogy ne idegeskedjenek miatta

– árulta el Chiara Riyanti Hutapea Zhang a Daily Mailnek. A hölgy maga is felszólalt a mentális egészségről szóló rendezvényen, melynek témája a gyerekek védelme a közösségi térben. A komoly téma kapcsán Harry herceg komolyan fogalmazott:

„Eltérő lehet a hátterünk, a nézőpontunk, a hiedelmeink, sőt az internethez való hozzáférésünk is, de amiben általánosan egyetértünk, az a gyermekeink biztonsága. Tehát miért nem hajlandók változni ezeknek az őrülten erős közösségimédia-cégeknek a vezetői? Miért kell nekik csak a legalacsonyabb etikai normáknak megfelelniük?”

– ette fel a kérdést,majd önironikusan oldotta kissé a feszültséget:

„Vannak, akik azt mondják, hogy a gyerekek a jövőben is gyerekek lesznek, és ez igaz is lehet. A gyerekek pedig oylkor bajba kerülhetnek. Tudok egy-két dolgot erről.”

– utalt saját, nem éppen makulátlan múltjára Harry herceg, hogy aztán az üzenet még erősebben érjen célba:

„De a gyerekeinket célba vették. A közösségi média káros hatásai nem véletlenekből fakadnak, hanem szándékosak!”