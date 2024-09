Házasság első látásra: izgalmas lépésre szánta rá magát Laci, sorra mondanak neki igent a nők

Elképesztő, mire képes egy férfi egy nőért! A Tv2-n tavasszal nagy sikerrel vetített Házasság első látásra című reality egyik legnagyobb érzelmi változással büszkélkedő párját Hilda és Laci alkotta. Bár az újdonsült feleségnek sok minden nem tetszett a férjében, Laci úgy döntött, tetszik neki annyira a szakemberek által neki választott lány, hogy türelemmel, figyelmességgel és szíve melegével feltöri Hilda önmaga köré húzott védőfalát. Elszántságát és kitartását elképesztő eredmények követték, egyre többen drukkoltak a házaspárnak olyanok is, akik kezdetben kisebb összegben sem fogadtak volna a boldogságukra. Hilda pedig szép lassan megnyílt Lacinak, mesésen szép pár lett belőlük, ám az életkorukból fakadó célkülönbségek végül mégis a váláshoz vezettek. Igaz, egy új közös esély lehetőségével. Bár sajnos az sem forrasztotta eggyé Hildát és Lacit, sokak számára bebizonyosodott, igenis lehet és érdemes is szívből udvarolni a másiknak. Hosszabb hallgatás után most újra életjelet adott Laci! Sőt!

Laci hisz a klasszikus udvarlásban, izgalmas kezdeményezése több férfitársára is kedvező hatással lehet (Fotó: tv2

„A műsor óta nagyon sokan jeleztétek, hogy igazán szimpatikus volt a számotokra az a fajta klasszikus udvarlás, amit én is képviselek, vagy ami az én szívemhez is közel áll. Pontosan emiatt az az ötletem támadt ma, hogy egy picit motiválom a férfiakat, és megpróbálom őket ebbe az irányba terelgetni. Mégpedig úgy, hogy vásárolok egy csomó rózsát, kimegyek Budapest központjába, és ott minden nőnek, aki velem szembejön, adok egy szál rózsát, és megpróbálom ezzel a gesztussal szebbé tenni a napját”

– mondja a TikTok-csatornájára feltöltött videóban Laci, aki a virág mellett egy kérdéssel fordul a lányokhoz.

A Házasság első látásra című realityből ismert Laci rózsakommandós akciója nem egyszeri esemény volt (Fotó: Ripost)

„Kihalófélben van az a gesztus, hogy a férfi virágot ajándékoz a nőnek?”

– hangzik a kérdés, és a bő hétperces felvétel során szinte kivétel nélkül igent mondanak a nők Lacinak. Ugyanakkor minden megszólított elfogadta és értékelte a virágot, mi több, akadt, aki Laci gesztusát is.

„Szerintem ez nagyon férfias dolog” – közölte egy hölgy Hilda exével.

Bár felvethető, hogy csak a budapesti hölgyek véleménye szerint kihalófélben lévő gesztus a férfiak virággal történő kedveskedése, Laci úgy döntött, más városokat is felkeres, melyhez ajánlásokat vár a közösségi oldalán.

Laci videóját ITT tudod megtekinteni. Sőt, a folytatásba is beleszólhatsz!