Balla Eszter nyerte el az idei Kaszás Attila-díjat: szívszorító történettel emlékezett meg

Balla Eszter kapta idén a Kaszás Attila díjat, amelyet a díj 2008-as alapítása óta még egyetlenegyszer sem nyerhetett el nő. Az elismerés a színésznő számára nem csak önmagában fontos, hanem azért is, mert Kaszás Attila közvetlen kollégája volt.

Balla Eszter közvetlen kollégája volt Kaszás Attilának (Fotó: Lehoczky Péter/MTI)

Balla Eszter megindító történetet osztott meg néhai művésztársáról

Balla Eszter közösségi oldalán mondott köszönetet a díjért és rendkívül bensőséges sorokat osztott meg a közönséggel:

2007-ben pár nappal Kaszás Attila halála után játszottuk volna a Holdbeli csónakost Attilával a címszerepben, én mint Pávaszem királykisasszony. Jordán Tamás, a Nemzeti Színház akkori igazgatója és Valló Péter, a darab rendezője a szereplőkkel egyeztetve úgy döntött, hogy nem marad el az előadás. Attila teljes szerepe korábban rögzítésre került, és a darab szerint nem is találkoztunk szemtől szemben. Ő az “égen úszva”, én a földön vágyakozva énekeltem. Aznap este Attila már nem volt velünk, mégis velünk volt. Megrendítő és felejthetetlen élmény maradt mindannyiunknak, színészeknek, a háttérben dolgozóknak, a nézőknek.

A Kaszás Attila-díj a színművészek számára az egyik legfontosabb elismerés, a jelöltek ugyanis három szinten - a saját társulatukban, a szakmán belül és a közönség előtt - is megméretik magukat. Az elismerés olyan művészeknek jár, akik kiemelkedő művészi teljesítményük mellett jelentős közösségépítő szerepet vállaltak társulatukon belül. Balla Eszter a Színház- és Filmművészeti Egyetem-en végzett, tanulmányai után a Nemzeti Színházban, a kaposvári Csiky Gergely Színházban, az Új Színházban és a kecskeméti Katona József Színházban is játszott. Állandó tagja volt a Madách Színháznak és a Déryné Vándorszíntársulatnak. Számos filmszerepben láthattuk, például a Moszkva tér című alkotásban és a Kontrollban. Jelenleg a Centrál Színház társulatának tagja, de játszik majd az ősszel debütáló S.E.R.E.G. című katonai sorozatban is.