A házibulik új kötelező eleme: íme Tóth Gabitól az Aranka, szeretlek

A szombat esti Sztárban sztár - All strars minden bizonnyal egyik szenzációja a Tóth Gabi által elénekelt Aranka, szeretlek. Az erdélyi együttes slágere hatalmasat robbantott, és azóta is minden házibuli nélkülözhetetlen nótája. Tóth Gabi maga is bevallotta, hogy minden buliban el szokta énekelni, és testvére, Tóth Vera kifejezetten kérni szokta a produkciót. Nem állt tehát messze Gabitól a szerep, és olyan műsort csinált, hogy az egész ország a hasát fogta a nevetéstől.

Az eredeti dal is rendkívül mókás, ahogyan azonban Gabi adta elő, arra szavak sincsenek. Annyi bizonyos, hogy innentől kezdve már nemcsak az Open Stage verziója lesz állandó elem a bulikban, de Tóth Gabi változata is. Itt nézhetjük vissza: