Könnyekben tört ki Meghan Markle: nem bírta elviselni, hogy mindenki őt hibáztatja

A sussexi hercegi pár, Harry és Meghan Markle 2020 januárjában jelentette be, hogy lemondanak a vezető királyi tisztségükről, majd nem sokkal később kisfiukkal, Archie herceggel átköltöztek Amerikába. A párnak azóta született egy kislánya is, Lilibet, jelenleg pedig Montecitóban élnek. A viszonyuk mindeközben igencsak megromlott a királyi család többi tagjával, miután többször is nyilvánosan kritizálták őket, a népszerűségük pedig jelentősen megcsappant. Meghan Markle egyenesen közutálat tárgyává vált, akit sokan tettek felelőssé azért, amiért Harry herceg lemondott a magas rangú királyi státuszáról.

Fotó: GoffPhotos.com

Omid Scobie író 2020-ban megjelent, a Szabadság nyomában (Finding Freedom) című könyvében ezzel kapcsolatban azt az állítást tette, miszerint Meghan egy barátjával folytatott beszélgetés során hangot is adott annak, mit érez a rá hárított felelősség miatt.

Az udvaroncok Meghant hibáztatják, és néhányan a családból is. Ő viszont úgy érezte, hogy sokat feláldozott a királyi családért. Ahogy Meghan egy barátjának könnyek közt elmondta: "Az egész életemet feladtam ezért a családért. Hajlandó voltam megtenni bármit, amit csak kell. De most itt tartunk. Nagyon szomorú."

- írta meg a kötetben Omid Scobie. A könyvbe egyébként magának a sussexi hercegi pár állítólag nem volt beleszólása.

Egy királyi szerző, Jane Marguerite Tippett, még korábban úgy nyilatkozott, Meghan és Harry távozása a királyi családból nagy veszteség a monarchia számára. Hozzátette, bár Meghan Markle-nek kétségtelenül volt szerepe a a családból való kilépésben, azt is kijelentette, a királyiak maguk sem tudták, hogyan kezeljenek egy olyan nőt, aki korábban nagyon független életet élt - írja a Daily Express.