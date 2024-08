Vilmos herceg brutálisan kegyetlen döntést hozott az öccsével, Harryvel kapcsolatban

A hírek szerint Vilmos hercegnek olyan sűrű lesz a napirendje, hogy bár testvérével, Harry herceggel egy időben lesznek New Yorkban, nem fognak tudni találkozni. Sokan azonban annak tudják be az újabb kínos szituációt, hogy Vilmos nemrég kijelentette: nem szeretné, ha Harry ott lenne megkoronázásának pillanatában, ami miatt most még feszültebb a testvérpár között a viszony, mint korábban.

Fotó: GETTY IMAGES

Sussex hercege a következő hónapban egyedül látogat a városba, miközben bátyja az Earthshot Prize Innovációs Csúcstalálkozó miatt tartózkodik majd ott. Találkozóra azonban szinte semmi esély sincs, különösen, hogy a páros állítólag a királynő 2022. szeptemberi temetése óta nem beszélt egymással.

Bennfenteske szerint, azonban ha mégis összefutnának, valószínűleg arra a kellemetlen kijelentésre irányulna a beszélgetés, miszerint a trónörökös Vilmos állítólag nem szeretné, ha testvére részt venne koronázásán a király halála esetén a jövőben. Nemrég arról cikkeztek, hogy Vilmos valószínűleg nem fog megbocsátani öccsének egyhamar a Tartalék című könyvben tett megjegyzései miatt Katalinról, és a herceg barátai szerint a jelenlegi helyzet alapján Wales hercege azt sem szeretné, ha Harry ott lenne koronázásán…

Elhidegültek egymástól, ami rettenetesen szomorú.

– nyilatkozta egy barát, míg egy másik hozzátette, hogy Harry ritkán kerül szóba Vilmos beszélgetéseiben, és kifejtette:

Idén Vilmos elsősorban a feleségére, a gyermekeire és az édesapjára koncentrált.

A BBC korábbi királyi tudósítója, Jennie Bond szintén úgy véli, hogy valószínűtlen, hogy Harry és Meghan jelen lennének a ceremónián.

Egyetértek abban, hogy a Vilmos és Harry közötti szakadék áthidalhatatlannak tűnik. Csak akkor vehetsz részt egy koronázáson, ha meghívnak, és jelenleg úgy gondolom, hogy Harryt nem hívnák meg. Azonban remélhetőleg az a nap még távol van, és lehetséges, hogy addigra Vilmos hozzáállása némileg enyhülhet. Nem hiszem, hogy Vilmos sok időt pazarolna az életéből arra, hogy a testvérére gondoljon, bár tudjuk, hogy Harry azt mondta, szeretne valamilyen módon kibékülni. De feltételezhetően ezt is csak saját feltételei szerint tenné...

– idézi a Mirror a szakértőt.