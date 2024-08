Hoppá! Harry herceg csak Meghannak köszönheti, hogy elkerült egy diplomáciai botrányt

Harry herceg és Meghan több kihívással is szembesültek a kolumbiai turnéjuk alatt. A külügyminisztérium nem biztosított számukra sem védelmet, sem pedig diplomáciai szakértőt. Épp ezért nemcsak fizikailag voltak veszélyben, de nagyon könnyen diplomáciai botrányba is fulladhatott volna a négynapos turné. Az, hogy ez nem így történt, csak Meghan hercegnének köszönhető.

Harry herceg és Meghan a problémák ellenére jól érezték magukat Kolumbiában / Fotó: AFP

Harry herceg komoly diplomáciai botrányba került volna

A hercegi pár több sajtóeseményen is részt vett Kolumbiában. A politikai vezetők nagy örömmel üdvözölték őket, sőt lehetőséget is adtak számukra, hogy promotálják hamarosan megjelenő sorozataikat. Azonban a turné alatt San Basilio de Palenque falu lakossága azt követelte Sussex hercegétől, hogy kérjen bocsánatot családja nevében is a rabszolgaság miatt.

„Amivel szemben nagyon, nagyon nehéz volt számukra megértőnek lenni, vagy elfogadni, hogy Harry herceget megkérték, hogy hajlandó lenne-e bocsánatot kérni a rabszolgaság miatt” – magyarázta Angela Levin, királyi szakértő egy külföldi híradóban.

Harry herceget és feleségét Francia Marquez alelnök hívta Kolumbiába / Fotó: Anadolu via AFP

Igazi hercegnői lépés volt Meghan részéről

Ezen a ponton avatkozott közben Meghan. Mivel pontosan tudta, hogy erre a kérdésre bármit válaszolna is a férje, mindenképp támadhatóvá válna, így egy elegáns lépéssel megmentette Harry herceget attól, hogy a sajtó kereszttüzébe kerüljön. A hercegné lenémította a mikrofont, így senki nem tudja, hogy Harry végül válaszolt-e a kérdésre, és ha igen, mit.

A herceg nem szeretett volna erre a kérdésre válaszolni. Ha viszont mégis megtette, azt nem tudjuk megmondani, mivel nem hallatszódott semmi. Meghan Markle szerette volna az irányítása alatt tartani az eseményeket, Harry pedig nem szerette volna, ha az újságírók tudják, mit válaszolt pontosan. Szóval egyszer csak... eltűnt a hang

– tette hozzá a szakértő.

Sussex hercegnéje ezzel a lépéssel egyszerre akadályozta meg azt, hogy Harry a sajtó viharába kerüljön, és azt is, hogy letámadják őt a helybéliek.