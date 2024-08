Ennél cukibbat ma nem látsz: Radics Gigi kislánya hatalmasat nőtt – Fotó!

Radics Gigi kislánya, Bella Szófia 2020 októberében született, az énekesnő pedig csak nagyon ritkán enged betekintést a család mindennapjaiba.

Fotó: Markovics Gábor

Most azonban kivételt tett, a rajongóknak pedig leesett az álla, hogy milyen nagylány már Bella. Az anya-lánya páros a Duna-partról jelentkezett be Gigi Instagram-oldalán, a lányok rózsaszín passzoló szettben feszítenek a fotókon, a kis Bella öltözékét még egy káprázatos tütü is feldobja.

Betegség miatt lassított Radics Gigi

Bár Gigi mindig is jól egyensúlyozott karrierje és családi élete között, idén a sors ráébresztette, hogy olykor lassítania kell, és még jobban koncentrálnia a szeretteire. A sok hajtás következtében az tavaly sokat betegeskedett, végül január végén endometriózis miatt egy operáción is átesett. Ekkor jött rá, hogy mennyire sebezhető az emberi test, ezért nagyon vigyázni kell rá.

A színpad elterelte a figyelmemet arról, hogy sérülékeny vagyok. De olykor meg kell állni, hogy megerősítsük a testünket és a lelkünket, és erőt gyűjtsünk a számunkra fontos dolgokból. Engem a családom szeretete a legnehezebb helyzeteken is átlendít

– mondta még áprilisban Gigi a Ridikül műsorában.