Rohan az idő: 3 éves lett Sáfrány Emese kisfia, így ünnepelték meg

Sáfrány Emese magyar fotómodell, légtornász 2021 június 20-án adott életet kisfiának, Nolennek. A légtornász nagyon büszke gyermekére, aki már nagyfiú, hiszen nemrég a harmadik születésnapját ünnepelte. Édesanyja hatalmas születésnapi bulival lepte meg a kisfiát, amiről a Mokkában mesélt, azt is elárulta, hogy már most nagyon szereti a sportokat, és produkálni is szokta magát.

Sáfrány Emese fia még csak három éves, de már most szereti a sportokat (Fotó: Szabolcs László)

„Elképesztő, hogy rohan az idő, és az ember a gyermekén veszi észre, hogy elrepült 3 év. A buli nagyon jól sikerült, medencéztünk, hiszen majdnem 40 fok volt. Az összes kisbarátja ott volt, meg természetesen a rokonok. Egész nagy számban ünnepeltük ezt a fontos eseményt” — mesélte Emese, aki azt is hozzátette, hogy 10-15 gyerek volt.

Imádja a sportokat Sáfrány Emese kisfia

A légtornász azt is elmondta, hogy kisfia örökölte szülei szeretetét a sport iránt, így több mozgásforma is érdekli. Emellett pedig az is kiderült, hogy szereti, ha ő van a középpontban.

„Igen, ezt valakitől örökölte, hozta. Tehát, ha például megfogom a telefonomat, hogy lefotózzam, már magától pózol. Ezt is nyilván tőlem látta, de szeret szerepelni, de nagyon szeret mozogni is” – mesélte Emese.

Jelenleg nagyon sok sport érdekli, elsősorban a foci, hiszen fiú és az apukájától mindig azt látja, de a torna és a légtorna is nagyon érdekli. Fontosnak is tartom, hogy több sportot is kipróbáljon. Nem szeretnénk leragadni egy sportnál, majd később, amikor rendes edzésekre jár

— mesélte Emese, aki azt is hozzátette, hogy a — már most erős és izmos kisfiúnak — büszke édesanyja.