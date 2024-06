Sáfrány Emese a kisfiával együtt edzett: „Az egyik legnagyobb boldogság számomra”

Sáfrány Emese magyar fotómodell, légtornász, egykori pornószínésznő. Légtornaoktatóként dolgozik, emellett különböző versenyeken is indul. 2015-ben megjelent önéletrajzi könyve Aleska – De hova tűnt Emese? címmel. 2016-ban Rigában ezüstérmet szerzett a légtornász-világbajnokságon. 2017-ben légtornász-Európa-bajnoki címet szerzett profi „B” kategóriában. 2019-ben részt vett az Exatlon Hungary nevű sportrealityben.

Sáfrány Emese / Fotó: Bors

Nemrég pedig bevállalta, hogy részt vesz az Ázsia Expressz forgatásán. A hatalmas, életre szóló kalandra barátnőjével, Béres Anettel együtt nézett szembe. Ám nemcsak a karrierje van rendben a hírességnek, hanem a magánélete is. Sáfrány Emese és Hornyák Ádám 2021 márciusában jegyezték el egymást, 2021. június 20-án látta meg a napvilágot kisfiuk, Nolen. A kisfiú azóta anyukája mindene, így amikor együtt játszhatnak önfeledten, az Emese számára felbecsülhetetlen. Az pedig, hogy nemrég a légtornát is bemutathatta neki, egy valóra vált álom volt a számára. Erről egy cuki összefoglaló videót is megosztott közösségi oldalán.

„Az egyik legnagyobb boldogság számomra, amikor közös programot csinálhatok a fiammal, imádom látni, amikor valamit élvezettel csinál és ha ráadásul az olyan dolog, amit én magam is szenvedéllyel végzek az az érzés leírhatatlan. Így légtornázunk mi együtt, nézd meg a videót!” - írta cuki videójához Sáfrány Emese.

„Nagyon cukik vagytok”

„Ez tök nehéz lehet! De jól csináljátok!”

„Nagyon édes. Biztos artista lesz”

- üzenték Emese rajongói.