Mi történt? Delhusa Gjon motorján ült Péter Srámek

Delhusa Gjon és Péter Srámek már számtalanszor álltak együtt színpadon, és még egy közös dallal is büszkélkedhetnek. Mint ismeretes az albán származású énekesnek hatalmas szenvedélye a motorozás, így van egy Harley Davidson két kerekűje is. Delhusa Gjon párja társaságában nemrég meglátogatta Pétert, akinek még azt is megengedte a barátja, hogy felüljön gyönyörű motorjára.

Delhusa Gjon és Fanni szívesen látogatják meg barátjukat Péter Srámeket. (Fotó: Peter Zsolnai)

Delhusa Gjon a képet a közösségi oldalára is feltöltötte, amihez egy rövid kérdést írt a rajongóinak, hogy odaadja-e a motort Péternek. Persze nem kellett sokáig várni, és többen mondták kedvencüknek, hogy ne tegye.

„Gjoni tudom hogy kedveled Pétert, de szerintem a motorodtól soha nem válnál meg, mert a szívedhez nőtt!

Talán ismered a régi mondást ,nőt, motort, kocsit...stb nemadunk kölcsön!

Az más ha új motort veszel, s a régit eladod!” – írták aggódva a rajongók, természetesen többen meg is jegyezték, hogy biztosan viccelt Delhusa Gjon a képpel.

Feldolgozták Delhusa Gjon slágerét

Nemrég hatalmas meglepetésre Veréb Tamás és Dr BRS feldolgozta a Nika Se Perimenot, amiről az eredeti előadónak, Delhusa Gjonnak is megvan a maga véleménye.

Nagyon szépen sikerült. Először csodálkoztam az ötleten, hiszen ez már a sokadik feldolgozás, ami a Nika Se Perimenoból készül, ezért elsősorban az érdekelt, hogy mi benne az új, mitől lesz másabb, mint a többi. A Magneoton tulajdonosa, Pásztor László mondta, hogy DR BRS rengeteg nagy slágert dolgozott fel és milliós nézettségei vannak, ezért gondoltam, hogy lássuk a medvét! Tegnap hallottam először a dalt, és azt kell mondjam, ez hasonlít a legjobban az enyémhez. Rengeteg feldolgozással találkoztam, de ez adja vissza azt a hangulatot és életérzést, amit annak idején át szerettem volna adni.

– mondta korábban elismerően az énekes.