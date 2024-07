Őszinte vallomás: a Money or Love győztese több dolgot is elengedett párkapcsolata miatt

Mészáros Petra alig két éve nyerte meg a TV2 vetélkedőműsorát, a Money or Love-ot. Akkori partnere Varga Balázs volt, akivel bezsebelhették az évad nyereményét, azonban a kapcsolatuk csak fél évig futotta a vetélkedő után. Petrával azóta rengeteg minden történt, van ám büszkélkedni valója.

Mészáros Petra zumba mellett aerobik órákat is tart, az elmúlt két éve tartalmas volt (Fotó: archív)

„Az elmúlt két évben talán, amire a legbüszkébb vagyok az, hogy sikerült végre befejeznem az egyetemet” – kezdte a Metropolnak a reality-sztár, aki már sok ideje azon volt, hogy letegye az utolsó vizsgát is.

„Szegeden szereztem meg a diplomámat, testnevelési szakon, edzői képesítés. Aerobikra szakosodtam, és ezen az ágon is dolgozom jelenleg, zumbával karöltve. Azért is akartam megszerezni a felsőoktatási papírt belőle, mert már egy OKJ-s volt, viszont bevallom nagyon elhúztam, mert volt közte ugye a Money or Love és ezek mellett volt párkapcsolatom is.”

Sajnos olyan ember vagyok, aki képes a tanulást és az ilyen dolgokat a háttérbe szorítani, végig a páromra fókuszáltam

– mondta Petra, aki egy kicsit bánja, hogy eddig húzta a tanulmányait, de próbálja a pozitív oldalról tekinteni. Money or Love győztese megjegyezte, hogy párkapcsolata miatt a tanulmányai mellett több dolgot is elengedett, amit nem akart, a jövőben pedig jobban oda fog figyelni, hogy ez ne történjen meg még egyszer.

Három év helyett, öt év alatt fejeztem be, de nagyon örülök, hogy végre meglett

– szögezte le a TV2 szépsége, akinek nagy tervei vannak a közeljövőre nézve.

Mészáros Petra költözni fog hamarosan

Azok után, hogy a MoL nyertese lerakta a diplomáját nem kérdés, hogy Budapestre fog költözni, ugyanis bevallása szerint nehezebb a fővárosban érvényesülni vidékről nem pestiként.

„Szeretnék hamarosan felköltözni Budapestre, mert világéletemben vidéki, tanyasi lány voltam. Örülnék neki, ha a jövőben lenne még tévés felkérésem, mert lenne több olyan műsor is, ami érdekelne, sőt úgy érzem, hogy jól meg tudnám bennük mutatni, hogy ki is vagyok én. Egy újabb egyetemi szakot is le akarok tenni levelezőn” – osztotta meg Petra, aki elárulta, hogy a Dancing with the Stars szerinte feküdne neki.