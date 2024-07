Tele van a szívem hálával, szeretettel — Lehoczky Zsuzsa után színházat neveztek el

A színház legmeghittebb színpada

Külön öröm Lehoczky Zsuzsa számára, hogy pont ezt a színházat nevezték el róla. Rengetegszer lépett ott színpadra, és nagyon szeretett is ott játszani. Elmondása szerint mindig válogatott, jó szereposztás volt ezeken az előadásokon. Ráadásul az is sokat hozzátett az előadásokhoz, hogy a közönség is jóval közelebb volt a megszokottnál.

„Csak a Lili bárónőt 340-szer játszottam ott. Mindent szerettem itt játszani, mert nagyon közel ül a néző. Mindent lehet látni az arcukon, hogy tetszik-e nekik az előadás. Azt hiszem, 110 férőhelyes. Velünk élt a közönség. Ott volt a lábuk a színpad szélén. Ahol mi játszottuk, ott ült az első sor. A mai napig is mennek ott nagyon jó előadások”.

A mai napig visszajár a színházba

Bár lassan három éve visszavonult a színpadtól, Lehoczky Zsuzsa a mai napig visszajár a Budapesti Operettszínházba. Szeret visszamenni, szereti látni, hogy mindig telt ház van, és azt is, hogy mennyire elegáns, jó közönség jár oda.

Az az igazság, hogy én ezt tudtam, hogy ebben a korban már el kell menni pihenni. Már kimondani is őrület, mennyi évet játszottam ott. De a mai napig minden premierre elmegyek, már csak azért is, mert megtisztelnek és meghívnak.

Arra a kérdésre, hogy nem hiányzik-e neki a színpad, egy József Attila idézettel válaszolt: „szoktatom szívemet a csendhez, nem oly nehéz”.

De nekem egy kicsit nehéz

— teszi még hozzá a művésznő.