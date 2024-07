Lebukott az énekesnő: titokban eljegyezték, mindenki ledöbbent

Korunk egyik legtehetségesebb énekesnője az Oscar-díjas és tizenháromszoros Grammy-díjas Lady Gaga, aki manapság színésznőként is bizonyítja a tehetségét, hamarosan például a Joker második részében láthatjuk őt. Érdekes, hogy ő egy igazi gigasztár, de mégis szépen titokban tudja tartani a magánéletét, hiszen szinte semmit sem lehet tudni róla – de most kiderült egy fontos dolog.

Lady Gaga / Fotó: Ripost

Lady Gaga is fellépett a párizsi olimpia nyitórendezvényén, ahol összefutott a francia miniszterelnökkel, Gabriel Attallal is. A találkozásukról videó is készült, amin tisztán lehet hallani, hogy a világsztár a vőlegényeként mutatott be egy férfit a politikusnak, vagyis:

Titokban eljegyezték Lady Gagát.

Lady Gaga a pletykák szerint 2020-ban jött össze az ismert befektetővel, Michael Polanskyval, és úgy tűnik, hogy igazán boldogok együtt, ha megkérte a kezét. Az nem derült ki, hogy mikor mondják ki a boldogító igent, de lehet, hogy az énekesnő hamarosan ismét lebuktatja magát és véletlenül elkotyog valami hasonlóan bizalmas információt.