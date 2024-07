Katalin hercegné a ruhájával üzent: "bátran viselem a csapásokat" - galéria

Katalin hercegné ruhájával is üzent a világnak: bátran küzd. A 42 éves walesi hercegné július 14-én jelent meg a wimbledoni tenisztornán. Ez volt az első egyéni megjelenése azóta, hogy márciusban bejelentette: rákos.

Fotó: Anadolu via AFP

A nyilvános megjelenésre a londoni székhelyű Safiyaa luxusmárka testet követő lila ruháját választotta. Az élénk árnyalat az All England Lawn Tennis and Croquet Club hivatalos színeit mutatja, amelynek Katalin a védnöke, és ezzel tisztelgett a néha királynő, Erzsébet előtt is, aki különösen kedvelte ezt a színt és az élénk árnyalatokat.

"Katalin mindig okosan és visszafogottan választott eddig ruhákat a wimbledoni teniszversenyekre. Ez a megjelenése teljesen új volt. Kevesen tudják, de ez a bátorság színe is, ezzel akarta üzenni, hogy bátran viseli a csapásokat" - mondta Bethan Holt, a Daily Telegraph divatigazgatója.

