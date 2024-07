Furcsa becenevet adott Károly király Meghannak: ez mindent elárul a kapcsolatukról

Károly király és Meghan Markle viszonya a kezdetekbe még nem volt annyira rossz. Ám ez az utóbbi évek során jelentősen romlott.

Szokatlan becenevet kapott Károly királytól Meghan Markle Fotó: AFP

Harry és Meghan 2018 májusában kötötte össze hivatalosan az életét, majd alig két évvel később bejelentették, hogy kilépnek a királyi családból. Azóta a pár és a királyi család közötti kapcsolat teljesen megromlott. Azonban nem volt ez mindig így: Katie Nicholl királyi szakértő elmondta, hogy az első találkozás alkalmával Meghan Markle mély benyomást tett apósára. Károly király egy nem mindennapi becenevet is adott neki.

Egyes állítások szerint Károly király, amikor megismerte Meghant Tungstennek, vagyis volfrámnak becézte őt keménysége és kitartása miatt. A volfrám a természetben előforduló legkeményebb fém, rendkívül erős, megolvasztani is csak 3380 Celsius-fok fölött lehet. Azt nem tudni, hogy az uralkodó még mindig használja-e ezt a becenevet, ugyanis az elmúlt években személyesen nem is találkozott kisebbik fia feleségével.

Hol vannak már azok az idők, amikor Károly király Meghan Markle édesapját helyettesítette, és az oltár elé kísérte fia választottját... Harry herceg felesége most éppen nem olyan hálás a brit uralkodónak, mint akkor volt. Meghan Markle-t állítólag „vissza kellett tartani” attól, hogy felhívja Károly királyt, mert úgy érezte, az uralkodó „szabotálta” legújabb üzleti vállalkozását. Harry fogta vissza — állítja egy bennfentes.

Áprilisban Meghan Markle 50 üveg eperlekvárt ajándékozott el népszerű amerikai influenszereknek. Ezek voltak új életmódmárkájának, az American Riviera Orchardnak első termékei. Egy informátor azonban arról beszélt, hogy a sussexi hercegné szerint „nem véletlen”, hogy a király pont ezzel egy időben dobta piacra 50 dolláros mézét.

Megpróbálja magát életmódmogulként eladni, de most egy királyi riválissal versenyez

– hívta fel a figyelmet a forrás, aki azt is hozzátette, Meghant frusztrálta az is, hogy Károly nemrégiben egy 250 dolláros aftershave-et dobott piacra, mert ő is pont egy férfiaknak való kozmetikumcsalád kifejlesztését tervezte – írja a Life.hu.