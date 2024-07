Furcsa rituáléról vallott Kabát Peti, ezt nem gondoltuk volna

Nekem nagyon sok ilyen babonám volt. Az Audi kulcsban vagy tízszer kellett elemet cserélni, mert ha megálltam akkor 22-szer – mert az a kedvenc számom – kellett rácsippantanom. A 22-szer villog akkor jó, akkor továbbmentem, de volt, hogy 20-21-nél lemerült és nem tudtam továbbmenni. Nagyon ki voltam. Persze, mindig csak a becsukó gombot nyomom. Olyan is volt, hogy úgy merült le, hogy közben vártak rám, de én nem tudtam onnan elmenni. És ezt még most is tartom. De ha az ajtót bezárom, akkor is nagyon sokszor megnézem, van, hogy rángatom is. A szomszédok már kivannak tőlem, mert reggel, amikor még mindenki alszik és csend van a lépcsőházban, nagyon hangos.