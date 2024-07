Jennifer Lopez dalban mondta ki az igazságot: „Most jobb az élet nélküle” - Videó!

Egyre több pletyka kapott szárnyra az elmúlt hónapokban arról, hogy a hollywoodi álompár Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolata másodszorra is zátonyra futott. A házaspár több évnyi kihagyás után próbálta meg újra együtt, és ezúttal az esküvőig is eljutottak. Most azonban úgy tűnik, hogy eddig tartott a rózsaszínköd. Egyre többet látni külön megjelenni a szerelmeseket, és a bennfentesek szerint már március óta külön él a sztárpár, akik az egyéb elfoglaltságaik miatt amúgy is kevés időt töltenek együtt. Azonban arra is volt példa, hogy JLO lemondta például az egyik turnéját, hogy a családi életére koncentrálhasson. Most a Life.hu egy újabb beszédes részletre hívta fel a figyelmet.

Utoljára egy iskolai kosármeccsen látták együtt a sztárpárt /Fotó: TheImageDirect.com

A lap ugyanis kiszúrta, hogy az énekesnő közösségi oldalán sokatmondó sorokat énekel. A dalban ugyanis arról tesz vallomást JLO, hogy a "saját kezébe veszi az irányítást", és megváltoztatja az élete körülményeit. Emellett elhangzik az alábbi két sor is:

"Most jobb az élet nélkül" és "Egy, kettő, három, menj tovább"

Ez a sláger egyébként napra pontosan 3 éve került fel a zenei platformokra. A rajongók pedig egyértelműen úgy gondolják, hogy most Ben Afflecknek üzent vele.