Gyanús: Ben Affleck és Jennifer Lopez a bolondját járatja mindenkivel?

Jennifer Lopez és Ben Affleck története lassan tényleg olyan lesz, mintha egy mexikói szappanopera elevenedett volna meg – és nem a jó értelemben. Persze, már "újkori" kapcsolatuk is amolyan filmbe illő fordulat volt, tekintve, hogy 20 évvel az első (eljegyzéssel, majd szakítással végződő) kapcsolatuk után jöttek össze újra. Eleinte úgy tűnt, náluk igenis bejön a "felmelegített káposzta", hiszen ezúttal nem csak lánykérés volt, de esküvő is, később azonban aggasztó hírek érkeztek a sztárpár háza tájáról – és ezen aggasztó, ugyanakkor igencsak ellentmondásos hírek a mai napig érkeznek, már-már napi szinten. Az ember nem győzi kapkodni a fejét: hol arra utal minden, hogy nincs visszaút, mindennek vége köztük, hol arra, hogy talán nem is olyan nagy a baj, mint azt a lapok írják. Ki érti ezt?

Jennifer Lopez és Ben Affleck június elején egy paparazzi-fotón Fotó: TheImageDirect.com

Ben Affleck és Jennifer Lopez mindenkit átvert?

Jól mutatja ezt az egész "hol igen. hol nem" helyzetet, hogy Jenék hol viselik a jegygyűrűjüket, hol nem – és egyre több rajongó kezdi azt érezni, hogy a sztárpár egyszerűen a bolondját járatja velük, és tulajdonképpen az egész történettel hülyére vesznek mindenkit. Ha tényleg így van, és a "kamuválással" csak Jennifer Lopez éppen leszállóágban lévő (és akkor még finoman fogalmaztunk) karrierjéről szeretnék elterelni a figyelmet, akkor bizony rendkívül kockázatos játékot játszanak – írja a Life.hu.

A másik lehetőség, hogy valóban próbálják menteni a kapcsolatukat, és tényleg hullámvasút számukra minden egyes nap. Ez sem lehetetlen a szakértők szerint.

Egy vagyont fektettek abba, hogy felépítsék ezt a közös márkát. Annyi időt és pénzt költöttek a különböző projektek előkészítésére, amikben néhány hónappal ezelőtt még mindketten lelkesen vettek részt, és most nagyjából minden a kukába került, mert minden a Bennifer márkájukra épült

– magyarázta egy bennfentes.