„Ha két szeszélyes, szenvedélyes és érzékeny Rák összejön...” – Szandi nem a férjéről beszél, mást ölel

Születésnapot ünnepelni jó: legyen szó a saját szülinapunkról vagy egy szívünkhöz közel álló személy születésnapjáról – az ünnep az ünnep! Ez derül ki Szandi legfrissebb Instagram-bejegyzéséből. Jöjjenek a részletek!

14 év és két nap különbség van a két Rák csillagjegyű zenész, Szandi és Gömöry Zsolt között (Fotó: Czerkl Gábor)

„Születésnapi ünneplésből sosem elég!”

– kezdi Instagram-bejegyzését Szandi, aki július 7-én ünnepelte 48. születésnapját, míg az EDDA Művek meghatározó tagja, dalszerző-billentyűse, Gömöry Zsolt, azaz Göme július 9-én töltötte be a 62. életévét.

„Zenészbarátunkkal, Gömöry Zsoltival nemcsak a zene szeretete hanem a csillagjegyünk is összeköt minket. Ha két szeszélyes, szenvedélyes és érzékeny Rák összejön, ott garantált a jó hangulat!”

– fogalmazott az énekesnő, aki hatalmas szeretettel és barátsággal borult kollégája nyakába. Nem csodálkoznánk, ha a nem mindennapi születésnapi torta is Szandi szívből jövő, keze által készített meglepetése lenne, mivel az énekesnő elképesztő tortacsodákat szokott készíteni!