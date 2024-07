„Erőt adtál most nekem is ismét” – 44 évesen várja első gyermekét Csézy

A sokéves küzdelemnek beérett a gyümölcse. Csézy 44 évesen édesanya lesz. Évekkel ezelőtt kezdett a lombikprogramba, most másoknak is erőt ad ahhoz, hogy nem szabad feladni, még ha lelkileg oly megterhelő is feldolgozni a sok-sok kudarcot.