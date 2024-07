72 éves lett David Hasselhoff, ma is remek formában van a Baywatch szívtiprója - galéria

A színészlegenda a Knight Rider és Baywatch sorozatokban nyújtott alakításának köszönheti a világhírt és, hogy nők ezrei hevernek a lábai előtt már a 1980-as évek óta. Bár ma töltötte be a 72. életévét, David Hasselhoff most is remek formában van, így jó néhány évet biztosan letagadhat. Most megmutatjuk, hogy változott a karrierje során.