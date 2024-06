Tizedik házassági évfordulóját ünnepelte a magyar énekesnő: „Ritkán szoktunk kettesben pihenni”

Még év elején árulta el Péter Szabó Szilvi a hot! magazinnak, hogyan teszik különlegessé a megismerkedésük tizedik évfordulóját a szerelmével.

Péter Szabó Szilvi és párja már tíz éve együtt vannak (Fotó: ARCHÍV / HOT MAGAZIN)

„Azért ezt a tízest illik megünnepelni, szóval májusban, amikor az évfordulónk lesz, Gyurival kettesben eltűnünk néhány napra a világ szeme elő” – mondta akkor. Be is váltották az „ígéretüket”, ugyanis fogták magukat, és még a kontinenst is elhagyták. Igaz, nem mentek nagyon messzire, csak Londonig.

„A legtöbb európai nagyvárosban már jártunk kettesben. Gyuri még soha nem volt ezelőtt Angliában, én viszont korábban ott éltem, szóval úgy voltunk vele, hogy kipipáljuk Londont” – árulta el az énekesnő.

Az énekesnő már több európai nagyvárosban volt (Fotó: ARCHÍV / HOT MAGAZIN)

Péter Szabó Szilvinek sűrű nyara lesz

Egyszerre szerették volna megünnepelni az évfordulójukat és előzetesen rápihenni a nyárra, hiszen a NOX zenekar számára elképesztően sűrű lesz a fesztiválszezon, és egy hatalmas koncertre is készülnek július 27-én a Budapest Parkban. Ez sikerült is: az utazás kellemesen feltöltötte őket.

„Megnéztünk minden szépet és jót, amit csak kínál a város. Megmutattam Gyurinak a kedvenc kávézómat, és elmentünk a régi munkahelyemre is. Voltak ott olyan kollégák, akikkel még együtt dolgoztam; nagyon örültek, hogy újra találkozunk” – mesélte Szilvi.

Az énekesnő azt is elárulta, hogy a párjának tetszett a szigetország, azon belül is a főváros forgataga.

„Gyurinak teljesen más elképzelése volt Londonról. Persze jó lenne egyszer úgy is elmenni, hogy nem csak ezt az egy várost járjuk be, mert csodálatos helyek vannak abban az országban, de ebbe a néhány napba most csak ennyi fért bele” – ecsetelte. „Minden este a Sohóban (London híres szóra-kozónegyede – a szerk.) vacsoráztunk, mert imádom azt a pezsgést és hangulatot, ami ott van” – tette hozzá.

A NOX énekesnője rápihen a nyárra (Fotó: ARCHÍV / HOT MAGAZIN)

Most csak kettesben

Most romantikusan, kettesben utaztak: Emma itthon maradt, szerető biztonságban.

„Ritkán szoktunk kettesben pihenni, de előfordul, hogy a koncertek miatt a kislányunk a nagyszülőknél van. Mind nagyon sokat segítenek, és amikor például anyukámnál van, akkor ráadásul kicsit falun is lehet, aminek én nagyon örülök” – mondta az édesanya.