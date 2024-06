Óriási ijedelem: forgatás közben történt baj Pásztor Erzsivel

A Kossuth-díjas művésznő fiatalokat megszégyenítő lelkesedéssel éli az életét. Pásztor Erzsi még mindig autóval közlekedik, fodrászhoz és piacra is a négykerekű kedvencével utazik. Azonban nemrég egy forgatáson majdnem elvesztette az eszméletét.

Pásztor Erzsi vezet annak ellenére, hogy 88 éves, és mindig megfeledkezik a koráról. (Fotó: Szabolcs László)

Pásztor Erzsi borzalmas hónapokon van túl

A Halhatatlanok Társulatának örökös tagjára alaposan ráijesztett rosszulléte.

„Az elmúlt időszakban nem voltam valami fényesen, borzalmas hónapokon vagyok túl.

Rosszul lettem egy forgatáson, nagyon megijedtem a stábtagokkal együtt.

Eldugult a fülem, és az ájulás kerülgetett. Először azt hitték, hogy a fejemmel van gond, aztán kiderült, hogy nagyon vérszegény vagyok, ennek következtében lettem rosszul” – árulta el a művésznő, aki nem tartja kizártnak, hogy túlhajszolta magát.

„Öreg vagyok, ez az igazság. Akárhogy csűrjük-csavarjuk, én már 88 esztendős vagyok, csak erről mindig megfeledkezem. Most vasat és mindenféle vitaminokat szedek, valamint sokat pihenek, mert nagyon legyengített a rosszullétem.”

Az utóbbi idő teli volt megpróbáltatásokkal, de túl vagyok rajta, a nehezén legalábbis

– mondta a sokak kedvence.

A művésznő hamarosan 88 éves lesz, még mindig aktív a hétköznapokban és a munkában is. (Fotó: Bánkúti Sándor)

„Az egész világra haragszom, ha beteg vagyok”

A színésznő egy örökmozgó ember, sajnos neki is volt már több alkalommal problémája az egészségével. Ezeket pedig talán jelnek kell venni, hogy időnként nem árt kicsit megállni, visszavenni a tempóból, mégsem teszi...

Nagyon-nagyon nem szeretek beteg lenni, olyankor meg vagyok sértődve.

„Az egész világra haragszom, ha beteg vagyok. Arról mindig megfeledkezem, hogy nem úgy kéne élnem, mint 30 évvel ezelőtt. Ha viszont nem csinálnék semmit, abba beleőrülnék! Nem tudnék csak úgy tengni-lengni, nem is tudom, mi lenne velem” – majd hozzátette, sosem áll le, mindig csinál valamit.

„Egymagamra is főzök, szeretek bevásárolni, piacon nézelődni. A IV. kerületi piacot szeretem a legjobban, újpesti lány voltam, az is maradtam. A napokban is olyan ovációval fogadtak, mikor megjelentem, mintha előadásom lett volna. Ez nagyon kedves, hihetetlenül meg tudok hatódni ilyenkor. Még akinél nem vásároltam, az is kiabált, hogy »művésznő, vigyázzon magára, mert nagyon szeretjük«. Autót is vezetek, most jöttem haza a fodrásztól. Ma átjön a lányom, nagyon finom, zsenge tököt főztem neki. Egyszóval nincs megállás. (…)

Imádom azt az életet, ami nekem jutott. Már ha leszámítom a bajokat...

Átmentem már egy nagyon komoly betegségen, mindig arra gondolok, hogy nehogy visszajöjjön” – ismerte el a Star magazinnak adott interjúban, majd hozzátette, az idei nyár egy része is munkával telik, de nem bánja, mert a közönség szeretete mindenért kárpótolja.