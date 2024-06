Ördög Nóri az Eb helyszínéről üzent – videó

Ördög Nóri rendkívül aktív közösségi oldalán, nem hagyja cserben rajongóit. Az ország egyik legismertebb műsorvezetője állandó pörgésben van, rengeteget utazik, amit örömmel mutat meg a követőknek is. Nemrég véget értek az Ázsia Expressz forgatásának munkálatai, így most a főváros és Balaton között ingázik rengeteget, de mint kiderült, Németországban is dolgozik valamin, amiről egyelőre nem mondott többet.

Ördög Nóri elképesztően sokat dolgozik, de mindig jut ideje a gyerekeivel közös időre is (Fotó: Szabolcs László)

Tillával lépett le

Nóri legújabb videójában a kölni reptérről üzent, ugyanis a családi vállalkozásuk, a Nekem a Balaton egyre felkapottabb, amelyhez most egy kis reklám is készült. Nóri az EB lázban égve arra biztat mindenkit, hogy náluk nézzék a mai sorsdöntő, Magyarország-Svájc meccset. Ebből egyértelműen kiderül, hogy ő maga nem a meccs miatt ment ki, hiszen mindenki azt kérdezgeti tőlük, hogy miért nem maradnak ott a helyszínen, a meccsen. A videóban betekintést nyerhetünk a kölni repülőtér hangulatába is, ahol rengeteg dekorációt helyeztek ki az ide érkező szurkolók kedvéért és óriás kivetítőkön pörögnek a futball Európa Bajnokság hirdetései. Nóri vélhetően csak amiatt a projekt miatt utazott oda, amelyet Tillával közösen visznek.

A napokban robbant ugyanis a hír, hogy Tilla és Ördög Nóra együtt utaztak Kölnbe, bár azt nem árulták el, hogy milyen céllal. Vélhetően egy újabb, közös műsorral jelentkeznek majd, amit ott forgatnak, az azonban biztos, hogy kettejük párosáért megőrülnek a kommentelők és tűkön ülve várják, hogy mi fog kisülni ebből a kooperációból. Ha pedig Köln, az utazás során muszáj volt a csapatnak megállnia egy fotó erejéig az Eb-trófea mellett, ezzel is jelezve, hogy bizony az egész stáb szurkol a magyar sikerekért.