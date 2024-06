„Mindenki nyugodjon meg...” — közös fotón Nótár Mary és a menedzsere

Az utóbbi hetekben az énekesnő és menedzsere botrányától volt hangos a sajtó, ám most úgy tűnik, sikerült kibékélniük egymással. Maga Lotti posztolt egy képet, amelyen Nótár Mary is látható, és még egy üzenetet is írt a rajongóknak hozzá.