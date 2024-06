„A tüdőm fáj, az autóm totálkáros” – megszólalt balesete után a várandós magyar énekesnő

A Bors múlt héten elsőként számolt be arról, hogy a magyar énekesnő, a negyedik gyermekét váró Sebestyén Katja június 10-én autóbalesetet szenvedett.

Sebestyén Katja, a magyar énekesnő még mindig fájdalmakkal küzd (Fotó: TV2)

Ki kellett vágni az autóból

Épp Debrecenből tartott hazafelé Tiszacsegére egy kardiológiai vizsgálat után, amikor megtörtént a baj, és autójával az árokban kötött ki. Szerencsére nem sérült meg, de a helyszínre érkező tűzoltóknak kellett kivágnia a ripityára tört autó roncsai közül.

„Napközben Debrecenben voltam kardiológiai vizsgálaton, mert picit rendetlenkedni kezdett mostanában a szívem, szerencsére nem komoly, de ha nem vigyázok, akkor a későbbiekben még lehet komolyabb baj… Kórházból jövet már majdnem hazaértem, amikor jött a baleset és az árokban kötöttem ki, de azt se tudom, hogy hogyan történhetett. Az biztos, hogy a biztonsági övnek köszönhetem azt, hogy nem lett komolyabb baj, sajnos fáj még a tüdőm és a vállam, ahol be voltam kötve. Az öv alját a hasam alá tettem, így a picinek nem lett baja! Így legalább nem csapódtam mindenhová a kocsin belül, mert az öv teljesen az üléshez fixált engem”

– nyilatkozta múlt héten a Borsnak a Sztárban sztár leszek! első évadának felfedezettje.

Biztonsági öv mentette meg, de fájdalmakat is okozott (Fotó: Hot! archív)

A magyar énekesnő még mindig fájdalmakkal küzd

A baleset óta másfél hét telt el, a Metropol pedig kíváncsi volt arra, hogy van most a várandós énekesnő.

„A tüdőm még sajnos fáj, annyira megnyomta az öv. A sürgősségin azt mondták, ez még pár hétig eltarthat. A kocsim, az sajnos totálkáros lett, annak ellenére, hogy frontális ütközés nem történt, »csak« beleborultam az árokba. Szerencse, hogy két ugyanolyan autónk van, így nem maradtunk járgány nélkül, de összegezve az van, hogy a tüdőm fáj, a kocsim totálkáros”

– mondta sóhajtva a Metropolnak Katja, akinek csütörtökön szembe kellett nézni a félelmeivel. Ugyanis a várandóssága miatt vissza kellett mennie Debrecenbe egy rutinvizsgálatra, ezért nem volt mit tenni, a volán mögé kellett ülnie.

„Kisebb utakra már rögtön a baleset után vállalkoztam, de ilyen nagy útra eddig nem mertem. Most viszont nem volt mit tenni, mennem kellett az orvoshoz, ráadásul ugyanazon az úton mentem végig, amin a baleset is történt. Szerencsére nem történt semmi, de szorongva, nehéz érzésekkel léptem rá a gázra” – ismerte be a kismama, akinek augusztusban lesz a legközelebb fellépése, és bízik benne, hogy addigra száz százalékos lesz.