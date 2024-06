Kulisszák mögötti videót mutatott Tilla a Kincsvadászok forgatásáról

Hatalmas sikert aratott a Tilla vezetésével idén januárban indult Kincsvadászok TV2-s műsor. Legyen szó bármilyen műsorról, a nézők a kulisszamunkákra is kíváncsiak. A Kincsvadászok második évadának forgatása nyáron zajlik, melybe most Till Attila egy videóval olyan helyre is beengedte a nézőket, ahova még sosem láthattak be a tévé képernyője előtt ülök.

A Kincsvadászok második évada is leforgott

A produkcióban hétköznapi emberek nem hétköznapi tárgyaikkal próbáltak szerencsét a meggazdagodás reményében. Olyan régiségekkel érkeztek az ország minden tájáról, amikről nem is tudták gyakran, milyen értéket képviselnek valójában. A műsor szakértői határozták meg az egyes régiségek árát, majd a műtárgykereskedők, ha úgy gondolták, licitháborúba kezdtek. Volt olyan tárgy, ami 9 millióért kelt el végül, így nem is csoda, hogy lesz második évad. Az örömhírt Tilla az Instagram-oldalán már be is jelentette.

A Till Attila által megosztott felvételből – amely a Kincsvadászok második évadának forgatásán készült – pedig egyértelműen kiderül, hogy pazar a hangulat, és ezúttal is készek egy egész országot megnevettetni.

Tilla nemcsak készíteni, nézni is szereti a műsort

„A júniust nagyjából egy stúdióban töltöttem, azt se fogtam fel, mikor van kint vihar vagy kánikula, csak nyomtuk a felvételeket.

Egy ekkora melóban nagyon nem mindegy, kikkel vagy együtt!

Ezt a brigádot nagyon szeretem! Nemcsak nézni, csinálni is jó a Kincsvadászokat!! 🥳❤️” – írja posztjában a műsorvezető.

A rajongók pedig nagyon megőrültek a rövidke videónak, és véleményüket nem is tartották magukban.

Imádom ezt a műsort.

„Szeretem a régiségeket, hobbiból elvégeztem a BÁV szőnyeg-bútorbecsüs tanfolyamát, pusztán mert érdekelt. Nem dolgozom a szakmában, de szerettem volna többet tudni a bútorokról, szőnyegekről.”

Nagy élvezettel nézem a műsort, ami a szakemberek és a műsorvezető miatt is érdekes, szórakoztató, mindamellett, hogy edukál.

„Alig várom!” – írta valaki.

😍❤️ Igen, ők valóban nagyon jó csapat, az Attilával az élen!

– csatlakozott a rajongó az előző megszólaláshoz.