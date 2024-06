Kitoloncolás közelébe került Sáfrány Emese

Sáfrány Emese rendszeresen beszámol a közösségi oldalain arról, hogy hogy telnek a napjai. Látjuk őt sportolás közben, a kisfiával közös programokon, csajos bulikon, ahol elegáns ruhában pózol és néha moziban is, ahol semmit sem bíz a véletlenre...

Sáfrány Emese nem bízott semmit a véletlenre (Fotó: Nagy Zoltán)

Sáfrány Emese csempésznek állt

A légtornásznő és az egyik barátnője a szerda estét moziban töltötte. A programról Emese az Instagram oldalán számolt be, megmutatva azt is, hogy mit tilos egy moziteremben csinálni... A két nő nagy rajongója a filmnézés közbeni nassolásnak, a terembe minden alkalommal hatalmas csomaggal cuccolnak be, van náluk üdítő, popcorn, és a kihagyhatatlan nachos, többféle szósszal és persze jalapeno paprikával.

Kint vásárolt ételt viszont szigorúan tilos bevinni a mozikba! Erre nagyon komoly szabályok vonatkoznak, melyeket bárki megismerheti, hiszen feltűnő helyeken is el vannak helyezve a tiltó táblák.

„27. A mozi területére csak a moziban vásárolt termék (büfében vagy a kávézóban vásárolt termékek) bevitelére van mód, máshol vásárolt élelmiszert, italt a látogatók nem hozhatnak be magukkal a mozi termeibe” - írja a mozik házirendje.

Ez azonban nem tartotta vissza Emesét és a barátnőjét, hogy egy boltban vásárolt jalapeno paprikás üveget csempésszenek a terembe.

Emese kreatív megoldást talált arra, hogy a büfében elfogyott a paprika (Fotó: Instagram)

Nem buktak le

A jelek szerint Sáfrány Emese és barétnője nem bukott le a becsempészett élelmiszerrel, és háborítatlanul végig nézhették a filmet, de jobb lesz ha nem bízzák el magukat a jövőre nézve... Ha ugyanis egy teremőr kiszúrja a szabályszegést, akkor haladéktalanul kitoloncolja őket a teremből, és hiába van érvényes jegyük, nem nézhetik meg a filmet. Szóval jobb nem tilosban járni, ha nem akar magának kellemetlen perceket az ember.