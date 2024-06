„Nekem nagyon kevés kapcsolatom volt” – Détár Enikő meglepő vallomást tett

Détár Enikő immár 10 éve alakítja Tanya szerepét a Mamma Mia! című musicalben, a jubileumi ünnepségen pedig lapunk is részt vehetett. Meg is ragadtuk hát az alkalmat, hogy kifaggassuk a színésznőt, az elmúlt évek élményeiről Tanyaként, ám emellett olyan kérdésekre is választ kaptunk, hogy mi Enikő fiatalságának a titka.

Détár Enikő tíz éve alakítja már Tanyát a Mamma Mia! című musicalben (Fotó: Knap Zoltán)

Détár Enikő: Érettebb lettem!

Abban megegyezhetünk, hogy tíz év hosszú idő, Détár Enikő pedig elárulta, ő miben változott az elmúlt évtizedben.

Szerintem mindannyian változunk valamennyit. Úgy gondolom, hogy a magam részéről érettebb lettem. Jobb lett a kapcsolatom magammal, és még jobban élvezem azt, amit csinálok

– kezdte lapunknak a színésznő, aki bár a musicalben egy testhezálló szerepet kapott, mégis van egy nagy különbség közte és az általa megformált karakter között. Tudniillik Tanya a szingli nők független életét éli, ám ez a fajta szabadság Enikőnek nem adatott meg. Ám ezt egy cseppet sem bánja.

„Tanya egy sokkal szabadabb lény, mint én. Nekem azért nagyon kevés kapcsolatom volt, ő viszont túl van három váláson. Megtalálta a saját maga szabadságát! Valószínűleg, ha nem szülök annyira fiatalon, akkor biztos, hogy szabadabban éltem volna én is. De cseppet sem bánom, hogy az én életem így alakult!” – tette hozzá Enikő, akinél most egy időre a pihenés veszi át a főszerepet. Kedvesével pár napra elutaznak Spanyolországba, aztán újra jöhet a kemény munka. De erre az időszakra is van egy jól bevállt módszere, ami nem csak pihentető, de mint kiderült, a fiatalságának is a titka.

„Azt tudomásul kell vennem, hogy az utóbbi időben akkor érzem magam jól, ha tudok délután egyet pihenni. Ezt nehéz elfogadni, de nyilván, ha úgy jön össze a meló, hogy korán reggeltől késő estig talpon vagyok, akkor erre nincs időm. Viszont való igaz, hogy mostanában egyre többször megengedem magamnak a pihenés luxusát. Ez azt jelenti, hogy délután alszom egy órát” – árulta el a 60 éves színésznő.