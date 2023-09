Elképesztő ajándékkal lepte meg születésnapos szerelmét Détár Enikő

Détár Enikő és Kiss Péter szerelmének tartósságára anno senki nem kötött volna életbiztosítást. De a ma is fantasztikus formában lévő színésznő és párja rácáfoltak a károgókra, és már tíz éve alkotnak egy párt. Péter most töltötte be a 49. életévét, születésnapjára különleges ajándékot kapott.