Szexi fotókkal jelentette be Széphalmi Juliska: „Több mint boldog vagyok!! ”

Most pedig soha nem látott fotók következnek, mert ki tudja mikor lesz megint ilyen rövid hajam és mert olyan kedvem van. Azért nagyon más volt ez a style és nem is volt olyan rég! Ma amúgy mellékesen egyébiránt zárójelben volt egy nagyon fontos vizsgám az egyetemen és jó, még egy hónap van a vizsgaidőszakból, de ezt letudni isteni érzés, és még szuper jegyet is kaptam! Több mint boldog vagyok!!