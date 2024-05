Szabó Zsófi szexi fotójától megolvad a monitor - Fotó

Szabó Zsófi bomba formában van, de oda is figyel az étkezésére és folyamatosan edzi is. Imád futni, ami meg is látszik rajta, ugyanis nádszálvékony alakkal rendelkezik. A csinos műsorvezetőért pedig egyenesen odáig vannak a rajongói, egy-egy szexi fényképe láttán nem győzik dicsérni.

Szabó Zsófi nemrég ismét egy brutál szexi fotóval örvendeztette meg a követőit. Egy testhez simuló fekete pántos ruhát választott magának az éjjeli szórakozáshoz, amiből majdnem kiestek hatalmas mellei. De ha még ez nem lenne elég szívdöglesztő, a műsorvezető olyan csábos mosolyt villantott, amivel bárkit le tudna venni a lábáról.

