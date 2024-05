"Most minden időnket együtt töltjük" - megszületett a HírTV műsorvezetőjének kislánya

„A szülés úgy zajlott, ahogy elképzeltük” – kezdte Ferkó Dániel.

Fotó: Ferkó Dániel

Fontos tapasztalat, hogy jó, ha egy pár készül a szülésre. Vannak nagyszerű felkészítő programok. Mi is fontosnak tartottuk, hogy képben legyünk, hogy mi történik velünk a kórházban. Egy gyermek világra jötte nem olyan dolog, amit az orvos old meg egyedül, sok múlik a szülőkön, az ő felkészülésükön. Számomra fontos volt, hogy apás szülés legyen, lelkileg támogassam a feleségemet. Ez mindkettőnk számára sokat jelentett

– magyarázta az édesapa.

A család már együtt van otthonukban, a műsorvezető nagyobb gyermeke boldogan fogadta a kis testvérét.

„Nagyon odavan érte, úgy tekint rá, mint egy új játékra. Be akar mellette mászni a mózeskosárba. Azt, hogy lesz-e féltékenység később, még nem tudjuk. Most minden időnket együtt töltjük, a cél, hogy összecsiszolódjunk négyen. Ezért két hét apaszabadságra jöttem. Fontos a családunkban, hogy nem a feleségem csinál mindent a gyerekkel, én meg csak kivonulok és dolgozom, hanem én is részt veszek a gyereknevelésben, meg az újszülöttel való foglalkozásban is. Ez egy elég megterhelő dolog, hiszen 3 óránként kelünk. Egyedül kemény lenne, ezért próbálom Andit tehermentesíteni. A nagyobb fiúval minél több időt szeretnék tölteni, hogy ne azt érezze, hogy jött egy új jövevény a családba, ő pedig már nem is fontos. Hannát pedig pelenkázom, felveszem, megnyugtatom, magamra teszem és el is altatom” – mondta a Láncreakció műsorvezetője.