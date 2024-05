Meghalt a filmes, aki egy hónapig csak mekis gyorskaján élt

Csütörtökön elhunyt Morgan Spurlock, a halálhírt családja jelentette be. A világhírű rendező drámaíróként kezdte pályafutását, majd létrehozta az I Bet You Will (Fogadjunk, hogy megteszed) című internetes sorozatot, amelyben a közönség tagjai pénzért teljesíthettek különféle bizarr kihívásokat. Olyan dolgokat kellett megcsinálniuk, hogy egy ültő helyükben befalnak egy egész üveg majonézt, vagy egy üveg csukamájolajat, és ha megbirkóztak a feladattal, tekintélyes summa ütötte a markukat.

Spurlock a Super Size Me filmplakátján - Fotó: Best Hollywood

De Spurlock nem ezzel lett ismert, hanem a McDonald’s-kísérletéről szóló Super Size Me című dokumentumfilmjével, amivel azt akarta bizonyítani, hogy a gyorskaják egészségtelenek. Egy hónapon át kizárólag mekis ételeket evett, aminek a következtében nemcsak 25 kilót hízott, de depressziót és májműködési zavarokat is tapasztalt. Ezért az alkotásáért 2004-ben Oscar-díjra jelölték a legjobb dokumentumfilm kategóriában, a McDonald’s pedig a film hatására eltávolította a „szuper méretű” menüopciót a kínálatából. A film egyébként mindössze 65 ezer dollárból készült, de 22 millió dolláros bevételt hozott a mozipénztáraknál világszerte, és amerikai iskolákban tananyag is lett.

Egy valódi kreatív zsenit és egy igazán különleges embert veszített el ma a világ

- kommentálta a tragikus bejelentést Craig Spurlock, aki testvére több projektjében is közreműködött.

Az 53 éves filmest daganatos betegséggel kezelték az utóbbi hónapokban, a rák szövődményeibe halt bele - adta hírül a Variety.