Krausz Gábor és Mikes Anna kéz a kézben: „Erre mondják, hogy minőségi csere”

Mikes Anna és Krausz Gábor sikerének a titka, hogy rengeteget dolgoznak, így mindketten saját szakmájuk legjobbjai. De azért igyekeznek minőségi időt egymással tölteni.

Fotó: BS

Egy darabig el is voltak tűnve követőik legnagyobb szomorúságára, de ez amiatt is volt, mert részt vettek a soron következő Ázsia Expressz forgatásán. Így nemsokára beköltöznek majd a televízió képernyőjén keresztül a magyar családok otthonába. Mióta hazaértek, hosszú idő óta most először osztottak meg romantikus, szerelmes fotót a közösségi oldalukon. Krausz Gábor és Mikes Anna kéz a kézben sétálgatott a gyönyörű nyárias időben.

„Nagyon szépek vagytok, a legcukibb pár a világon.”

„Nagyon jó így látni kéz a kézbe menni sétálni”

„De jó titeket így látni! Sokat vártunk rá!!!”

„Erre mondják, hogy minősègi csere”

– írták az elolvadt rajongók.