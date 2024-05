Kökény Attila: „Soha nem féltem a kihívásoktól, bevállalós vagyok!”

Zseniális játék, semmi baj nem történhet és jó eséllyel még nyerni is lehet. Tudtam, hogy kikkel megyek és azt is, hogy nagyon jó lesz, mert néztem a Zsákbamacska korábbi adásait is. Nagyon örültem, hogy lehetőséget kaptam a műsorban, mert szerettem volna én is kipróbálni. Számomra még a jelmez sem volt kérdés, mikor kérdezték, hogy mi szeretnék lenni, azonnal rávágtam, hogy indián, hiszen ötvenéves leszek, az én gyerekkoromban még nem volt ennyi pókember meg superman, nagyjából indián volt és cowboy.