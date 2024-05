„Nem szégyen, ha valaki felvállalja, hogy nehézségekbe ütközik” – Két kislányával és párjával kér segítséget a TikTok-sztár

Nagy bajba került Barkóczi Gyula-Ismael és családja. A fiatal zenész, TikTokker Dunaújvárosban él párjával és két kislányukkal, albérletben. Az elmúlt félév azonban sok megpróbáltatást hozott a családnak: az építőiparban dolgozó Ismaelnek megszűnt a munkahelye. A TikTok-sztár azonban rendíthetetlen hitében. Keresztény gospel dalokkal szeretne kitörni és bátran vall hitéről is a csatornáján. Most is hiszi, hogy hamarosan, az emberek és Isten segítségével rendeződhet életük.

Segítséget kér a TikTok-sztár, féléve nem talál biztos munkahelyet, veszélyben a megélhetésük Fotó: Olvasói fotó

Sokan bántották, amiért mert segítséget kérni

Nehéz helyzetbe kerültünk anyagilag és úgy gondoltam a követőim felé fordulok segítségért. Lassan féléve nem találom meg azt a munkát, amiben hosszútávon tudnék elhelyezkedni. Volt olyan munkahelyem, amit teljes odaadással csináltam, mégis kipécézett magának az üzletvezető, ezért el kellett jönnöm. Volt, hogy a cégnél történt leépítések miatt kellett eljönnöm, volt olyan is hogy a vállalkozó, akinél dolgoztam szimplán nem akart kifizetni ezért mondtam fel. És ez mind fél év alatt történt, amit sokan nem tudnak, így eléggé el voltam keseredve és eléggé kihatott az anyagi helyzetünkre

– mesélte a Metropolnak Ismael, aki a követőihez fordult segítségkéréssel.

„Nem láttam hogyan jövünk ki ebből a gödörből, hiszen az, hogy a párom is dolgozik, nem fedezi a havi albérletet és megélhetést. Amikor megcsináltam a videót, amiben segítséget kértem, akkor voltak akik támadtak, voltak akik picivel segítettek, hogy előrébb legyünk, de nem gondoltam volna, hogy a környezetemben lévő ismerősök közül is lesznek olyanok, akik majd ítélkeznek és bántanak egy segítségkérés miatt" – részletezte Ismael, aki nem gondolta, hogy ennyi bántást fog kapni azért, mert felvállalta, hogy bajban van. Az édesapának jelenleg egy olyan munkára lenne szüksége, ami Dunaújváros környékén van és hosszútávon biztosítja a megélhetésüket. Ebben kér most segítséget a TikTok-sztár.

Ismael számára a család a legfontosabb, így mindent megtesz párja és kislányaik biztonságáért Fotó: Olvasói fotó

Kilenc éve alkotnak egy párt, nyáron összeházasodnának

Olyan munkahelyet keresek, ahol nem csak hetekig vagyok, hanem hosszútávon tudok elhelyezkedni. Nem muszáj, hogy építőipari munka legyen, a főzés irányába is szeretnék menni, mert szeretem csinálni és a család szerint nagyon jól megy. Mindig én főzök itthon is

– tette hozzá a videós, aki hitét zenében fejezi ki. Nemrég meg is jelent első saját keresztény dala, támogatói segítséggel. A fiatal zenész tervei szerint új dalokat hozna ki, ha anyagilag megtehetné, de jelenleg a legfontosabb számára, hogy a családja biztonságban legyen.

„Hittel állok a jövő felé, hiszen vannak tévés műsorok, amibe hívogatnak, vannak új projektek amiket szeretnék megvalósítani, a párommal most nyáron szeretnénk összeházasodni, szeretnék még sok-sok motiváló dolgot tenni az emberek felé, szeretném Isten szeretetét még több emberhez eljuttatni és főleg azt, hogy mi emberek ne bántsuk egymást ha nem is tudunk egymásnak segíteni akkor is hordozzuk egymást hitben és szeretetben" – zárta gondolatait a fiatal családapa, aki minden segítségért és tippért hálás, ami segíti őt az elhelyezkedésben.