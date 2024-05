Ilyet még nem láttál! Nagy pocakkal fest szobát a valóságshow sztár

Turi Xénia legtöbbek számára egy párkereső realityből lehet ismerős, de az utóbbi években DJ-ként is kereste kenyerét. Márciusban azonban egy hatalmas örömhírrel rukkolt elő, hamarosan megszületik első gyermeke. Nia azóta egy impozáns babaváró buli keretében azt is bejelentette, hogy kislányt hord a szíve alatt. Úgy látszik boldogabb nem is lehetne, sőt követőinek azt is megmutatta, hogyan készül a babaszoba.

Turi Xénia az anyaságot választotta a szereplés helyett (Fotó: TV2)

Az influencer nagy pocakkal is maga festi a kicsi leendő szobáját, sőt néhány részletet is elárult a terveiről:

Jajjj végre mááár, ide is eljutottam! Készül a babaszoba. Ezt a szobát egy kisfiú használta, így fehér-kék színe van most. Igaz ruhákból és kiegészítőkből sok rózsaszínt beszereztem, mert imááádom. Viszont a nagyobb baba bútorokat és dekorációkat, a szobát és a babakocsit (ami fekete műbőr) egyáltalán nem szerettem volna ebbe a habos-babos irányba vinni, hanem a ház többi (egy része még mindig újítás alatt) részéhez igazítani.

Turi Xénia szem előtt tartja kislánya igényeit

Nia azt is elmondta, hogy mindenképpen egy érdekes és fejlődést segítő környezetet szeretne teremteni a kislánya számára.

Viszont mivel az önmagában nem túl izgalmas, és fejlesztő hatású egy gyereknek, így a könyveket, játékokat és egy-két kiegészítőt mindenképpen színesben szeretnék. Ha nagyobbacska lesz, majd választ magának színeket a szobájába, én most az én ízlésem vettem alapul, és hogy azt hogyan tudom a fejlődését segítő színes dolgokkal egyensúlyba hozni

– tette hozzá.

Ezek szerint a kicsinek igencsak jó dolga lesz és Xénia mindent meg tesz majd azért, hogy a lehető legjobb körülmények között nőjön fel.