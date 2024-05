Hoppá! Intim csókban forrnak össze Ördög Nóriék

A gyönyörű műsorvezető és a jóképű fotós története 2008-ban kezdődött, akkor találkoztak először. Már akkor megpecsételődött a sorsuk, Nánási Pál rögtön tudta, hogy őket Ördög Nórival egymásnak szánta az ég. Szerelmük azóta is töretlen, lányuk, Mici 2013-ban, fiuk, Vencel 2014-ben született.

Mai napig rajonganak egymásért Ördög Nóri és Nánási Pál. (Fotó: Facebook)

Megőrül egymásért Ördög Nóri és férje

Mai napig odáig van egymásért a TV2 sztárja és híres fotóművész férje. Ördög Nóra és Nánási Pál szerelme kiállta az idők próbáját, és ugyanúgy, ha nem még jobban szeretik egymást. Mindketten nagyon érzelmes emberek, gyakran írnak ki szerelmes posztokat is a másiknak közösségi oldalukra, ami mindig meghatja követőiket. A népszerű házaspár az életükbe is gyakran betekintést enged a rajongóknak, posztjaikból kiderül, hogy igyekeznek mindig időt szakítani egymásra, arra, hogy kettesben is legyenek. Például Nánási Pál és Ördög Nóri gyerekeik nélkül ünnepelték a fotós férj 50. születésnapját a Maldív-szigeteken. A paradicsomi helyről Nóri osztott meg néhány képet, az egyiken szerelmesen puszilgatja férjét és csak annyit írt a fotóhoz: nekem ez a szerelem.

Most pedig párja egy kiállításmegnyitóról posztolt egy forró fotót, ahogy szerelmesen csókolóznak. A képről sugárzik, amit ők gyakran hangoztatnak, hogy valóban még 16 év után is nemcsak szeretik egymást, hanem a kémia is ugyanígy működik köztük.