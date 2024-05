Egyikük sem tagadta: nem akárkit ölelget Tóth Gabi – Fotó

Tóth Gabi szokatlan módon örvendeztette meg a rajongókat. Az énekesnő ugyan gyakran oszt meg tartalmakat az életéről közösségi oldalán, ezúttal azonban humoros poszttal lepte meg őket.

Tóth Gabi viccesnek találta a humorista bejegyzését (Fotó: Fülöp Ildikó)

Egyikük sem tagadta

A bejegyzést eredetileg Baranyai Barna humorista tette ki hivatalos Instagram-oldalára, ahol egy régi fotón pózolnak együtt Tóth Gabival. A kép tanúsága szerint az ominózus pillanat régen volt, Barna ugyanis még szinte gyerek és Tóth Gabi is karrierje kezdetén lehetett. Baranyai Barna egy szelfifotóhoz írta a következőt:

„Szeretnék reagálni a pletykákra, miszerint többen látták, ahogy Tóth Gabi engem ölelget és odahajol hozzám mosolyogva.”

Tóth Gabi és Baranyai Barna már találkoztak korábban (Fotó: Tóth Gabi Instagram-oldala)

A következő képen pedig az énekesnővel állnak egymás mellett, Gabi kedvesen átkarolja a kisfiú vállát.

A hír igaz

– tette hozzá. Ebből egyértelműen kiderül, hogy a fényképet valószínűleg akkor csinálták, amikor Barna még Gabi egyik kis rajongójaként kért közös képet az énekesnőtől.

Tóth Gabi karrierje ebben az időben indult (Fotó: Tóth Gabi Instagram-oldala)

Tóth Gabi is jól szórakozott a dolgon

A csinos édesanya nem habozott reagálni a posztra, és láthatóan örömteli perceket okozott neki is a kedves megemlékezés. A fotókat saját oldalára is kitette, illetve kommentálta a történéseket, először saját, majd a humorista arcát kivágva a kép környezetéből: „Szerintem nem sejtettem, hogy ez a cukika majd egyszer »szépeket és vicceseket fog nyomatni rólam is«” – írja saját arcához. Barna arcát kiemelve pedig egészen máshogy fest a dolog, mert kicsit esetlenül, vagy inkább gyermeki ábrázattal néz a kamerába. „Ő viszont láthatóan készült rá” – jegyzi meg viccesen Gabi, utalva arra, hogy már ekkor is látszott: ebből a rejtélyes tekintetből bizony még bármi lehet később.