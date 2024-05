Szívszorító anyák napja: kisfia miatt remeg Kulcsár Edina

Végre eljött az anyák napja! A nyár első ünnepe ez, amikor bizony összegyűlik a család, és mindenki szeme egy emberre irányul: arra a nőre, aki összetartja a családot. Ezen a napon lehetőségünk van elmondani, kifejezni, hogy milyen hálásak vagyunk azért, hogy életet adott nekünk, és hogy mindent feláldozott annak érdekében, hogy minket felneveljen. Fontos, hogy már kicsi gyerekként tudatosuljon a fiúkban és lányokban, hogy ezen a napon mindennek anyáról kell szólnia, és hogy ilyenkor valamilyen aranyos ajándékkal kell kedveskedni neki, hogy kifejezzék a hálájukat. Így tesznek a sztárok gyermekei is. Most Kulcsár Edina számolt be arról, hogyan telt náluk az anyák napja.

Éppen negyedik gyermekét várja Kulcsár Edina / Fotó: Instagram

Kulcsár Edina tavaly ilyenkor is nagyon meg volt hatódva. Tavaly volt ugyanis része élete első anyák napi köszöntésében az óvodában. Ő már igen felkészülten érkezett: sejtette, hogy nagy dolog készül az óvodában. Éppen emiatt smink nélkül, napszemüvegben érkezett, itt ugyanis részese lett az első igazi anyák napi műsorának. Edina már akkor zokogott, amikor még nem is történt semmi: elég volt csak meglátnia a kisfiát. A műsort végigzokogta, amikor azonban Medi átadta az ajándékot, szívből kezdett nevetni. Az óvónők ugyanis kérdéseket tettek fel az anyukájával kapcsolatban, ezekre pedig a kisfiú mókás válaszokat adott. Kiderült például, hogy Medi szerint az anyukája a mosáshoz ért a legjobban a világon - írtuk akkor.

Egy friss insta-bejegyzéséből kiderült, hogy idén ismét autóba ült, hogy elmenjen elsőszülött kisfia anyák napi műsorára.

Medox helyett is izgulok! Anyák napjára megyek!

- írja Edina, a következő posztból azonban ki is derült, hogy nem volt ok az aggodalomra.

Medox nagyon csinosan ki volt öltözve, és büszkén, magabiztosan mosolygott bele a kamerába. Az sztorikból az is kiderült, hogy Medi egy gyönyörű karkötőt készített Edinának, amire az van írva: anya, ezt pedig G.w.M felesége büszkén viseli. Bár Edinának rögtön utána sajtótájékoztatóra kellett mennie, most Medit is magával vitte, és elmentek később egy elegáns helyre enni - derült ki a sztorijából.