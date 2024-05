Nagy napjuk lesz ma a középiskolásoknak: erről kell számot adniuk

Kezdődnek az érettségi vizsgák

A nemzetiségi nyelv és irodalom tárgyak írásbeli vizsgáival kezdődik pénteken a 2023/2024-es tanév május–júniusi érettségi vizsgaidőszaka – közölte az Oktatási Hivatal. A következő hetekben 1161 helyszínen várhatóan több mint 112 700-an érettségiznek. A vizsgákat május 3. és július 3. között a középiskolák és a kormányhivatalok szervezik, lebonyolításukban 3150 érettségi vizsgabizottság működik közre. Az írásbeli vizsgákat május 3. és 27. között rendezik meg: elsőként a nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgákra kerül sor május 3-án, majd május 6-án következik a magyar nyelv és irodalom, amiből középszinten 73 472, emelt szinten pedig 2066 tanuló ad számot tudásáról. A következő napon, május 7-én matematikából középszinten 69 047-an, emelt szinten 6616-an érettségiznek. Május 8-án történelemből középszinten 68 802, emelt szinten 7679 diák vizsgázik. Ezután az idegen nyelvi vizsgák következnek: május 9-én angol nyelvből középszinten 34 491-en, emelt szinten 20 821-en; május 10-én német nyelvből középszinten 7772-en, emelt szinten 2332-en érettségiznek.

Ezekből a tárgyakból lesz az első vizsga. Fotó: Karnok Csaba

Ma van a sajtószabadság világnapja

1991. május 3-án tették közzé a Windhoek Nyilatkozatot, amelyben az afrikai népeknek a független sajtóhoz való jogát fogalmazták meg. Az ENSZ ekkor ezt a napot nyilvánította A nemzetközi sajtószabadság napjává. Ezen a napon világszerte megemlékeznek azokról az újságírókról, akiket munkavégzésük közben gyilkoltak meg. A sajtószabadságot először a francia Emberi és Polgári Jogok Egyetemes Nyilatkozatában deklarálták, állampolgári jogként az 1791. évi francia alkotmány rögzítette, azután került be más országok alkotmányába. Magyarországon egy 1848. évi törvény törölte el a cenzúrát és nyilvánította ki a sajtószabadságot-olvasható a Wikipédián.

Ezek is május 3-án történtek

125 évvel ezelőtt létrejött az FTC. A Ferencváros Torna Club 1899-ben alakult, néhány lelkes ferencvárosi fiatal által a mai Bakáts téren. Az FTC első elnöke dr. Springer Ferenc volt.

56 éve Franciaországban diákzavargások kezdődtek, ami országos méretű sztrájkká növekedett. A diákmegmozdulás a párizsi egyetem nanterre-i fakultásának bezárása miatt tört ki.

80 éve ezen a napon sikerült először szintetikus kinint előállítani a Harvard Egyetemen Dr. Robert Woodward és Dr. William Doering kémikusok által.

45 évvel ezelőtt Margaret Thatcher lett Nagy-Britannia első női miniszterelnöke.

Ma ünnepli születésnapját Hosszú Katinka háromszoros olimpiai, hétszeres világ- és tizennégyszeres Európa-bajnok úszónő, aki 1989-ben ezen a napon született.

Isten éltesse Hosszú Katinkát! Fotó: Fotó: Metropol

Erősen felhős lesz ma az idő

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint pénteken erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és többfelé alakul ki újabb zápor, zivatar. 18 fok közelébe esik vissza a napi maximum hőmérséklet. Élénk lesz a változó irányú szél.

Forgalomkorlátozás is lesz ma a fővárosban

Delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz az V. kerületben. A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy a tilos megállni május 3-án 9 órától 14 óráig a Budapest V. kerületében a Balassi Bálint utca Olimpiai park oldalában a Stollár Béla utca és Markó utca között 10 gépjármű részére fenntartott helyen.

Szombaton lesz a nemzetközi Csillagok háborúja nap

A Csillagok háborúja filmek rajongói ezen a napon fejezik ki tiszteletüket az alkotók felé és ünneplik meg összetartozásukat. A filmben elhangzó "May the force be with you" (Az erő legyen veled) mondat eleje angolul nagyon hasonlóan hangzik, mint a "May the 4th", ami május negyedikét jelent, így esett a választás erre a napra.

May the force be with you, vagyis az erő legyen veled! Fotó: Facebook/STAR WARS: VADER, egy rajongói film

Szent Flórián napját ezen a hétvégén tartjuk

Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje a római légióban, a Caecia erőd parancsnoka volt. A legenda szerint az erődben hatalmas tűzvész pusztított, amit Flórián - szinte kilátástalan helyzetből - megfékezett. Katonái, kiket a legszörnyűbb tűzhaláltól mentett meg, Flórián emberfeletti, isteni erejének tulajdonították a tűzvész elmúltát. Sorsa azonban mégis hamar rosszra fordult. A keresztényüldözések idején, a lelkiismeretére hallgatva fellázadt a hatalom kegyetlenkedései ellen, és felvette a kereszténységet, vállalva ezzel a büntetést. Megkorbácsolták, követ kötöttek a nyakára, majd az Ems folyóba vetették. Mindez május 4-én történt. A legenda szerint holtteste fennakadt a folyó egyik szikláján, ahol egy sas őrizte, amíg egy keresztény asszony rá nem talált, és el nem temette.

Szombaton lesz a Táncház Napja

A Táncház Napja azért jött létre, hogy megmutassuk az UNESCO által is elismert táncházmozgalom értékeit a külvilágnak. 1972. május 6-án a budapesti Liszt Ferenc térről indult kezdeményezés hatására a világban fiatalok százezrei saját hagyományaik felé fordulnak. Az első táncház 40 éves évfordulóján a Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület hagyományteremtő szándékkal egész napos szabadtéri rendezvényt kezdeményezett a május 6-hoz legközelebb eső szombaton.

A kisvasutak szerelmeseinek is lesz mit ünnepelni

1995-től minden évben megrendezik a „Kisvasutak napja” programsorozatot, aminek célja ezen közlekedési mód bemutatása és népszerűsítése. Az önálló, helyi szervezésű rendezvényeken a látogatók megismerhetik az egyes kisvasutakat, térségük szokásait, hagyományait és egy felejthetetlen utazást tehetnek az ez alkalomból közlekedő többféle különvonatokkal. A részletes programokat itt lehet elolvasni.

Szombaton lesz a Kisvasutak napja is. Fotó: Márton Anna / Petőfi Népe

Vasárnap lesz az anyák napja

Magyarországon május első vasárnapja hagyományosan az anyák napja. Az ókori Görögországban már ünnepelték Rheát, az istenek anyját. Ehhez fűződik az első olyan alkalom, amikor az anyaságról megemlékeztek. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját.